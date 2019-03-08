Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'dan Real Madrid'e Yeşil Işık

Santiago Solari'nin yerine yeni teknik direktör arayan Real Madrid ile adı geçen Tottenham Menajeri Mauricio Pochettino, yeşil ışık yaktı. Ülkesinden TVE'ye özel bir röportaj Arjantinli menajer, "İspanya futboluna bir gün geri dönmek isterim. Yeni projelere her zaman açığım." ifadelerini kullandı.

"SOLARİ'YE BÜYÜK SAYGIM VAR"

Santiago Solari'nin yaşadığı zorluklarla ilgili olarak gelen soruya Pochettino, "Santiago ve ben bir dönem takım arkadaşıydık. Ona çok büyük saygım var ve onu çok iyi tanıyorum. Real Madrid ve PSG gibi takımların erkenden elenmesi üzücü ve hayal kırıklığıdır." cevabını verdi. Pochettino, Harry Kane'in performansıyla ilgili olarak, "O benim oğlum gibidir. Dünyanın en iyi forvetlerinden biri." diyerek sözlerini noktaladı.

(Sporx)