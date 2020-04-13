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Tottenham, ücretsiz izin kararından geri adım attı

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı liglerin ertelenmesinin ardından aldığı bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderme kararından vazgeçti.

13.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:24
Tottenham, ücretsiz izin kararından geri adım attı
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı liglerin ertelenmesinin ardından aldığı bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderme kararından vazgeçti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu haricindeki bütün çalışanların nisan ve mayıs ayları maaşlarının tamamının ödeneceği duyuruldu.
Açıklamada, taraftarların daha önce alınan ücretsiz izin kararına karşı gösterdiği tepkinin farkında olunduğu ve çalışanların hakkının korunacağı belirtildi.
Futbol haricinde ragbi, boks, konser ve konferans organizasyonlarının da ertelenmesinin, kulüp bütçesinde ciddi gelir kaybı oluşturduğu hatırlatıldı.
Premier Lig'de daha önce Newcastle United, Bournemouth, Norwich City ve Liverpool bazı çalışanlarını ücretsiz izne göndereceğini açıklamıştı. Ancak Liverpool da taraftarların tepkisinden sonra ücretsiz izin kararından geri adım atmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Tottenham, Spor
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