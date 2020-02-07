Tottenham, Uğurcan Çakır için 25 milyon euroyu gözden çıkardı

Sadece Trabzonspor'un değil milli takımın da göz bebeği olan Uğurcan Çakır'a Tottenham 'ın resmen talip olduğu belirtilirken; İngilizlerin, yıldız eldiven için 25 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedildi.

Jose Mourinho'nun, Hugo Lloris'in sakatlığında kaleyi devralan ve oynadığı futbolla çok da iç açmayan Paulo Gazzaniga'nın yerine Uğurcan'ı düşündüğü bildirilirken, iki kulübün sezon sonunda masaya oturacağı anlaşıldı.

Jose Mourinho geçtiğimiz günlerde de bir diğer milli futbolcu Cengiz Ünder için nabız yoklamıştı.

"LIVERPOOL DA PEŞİNE DÜŞTÜ, 23 MİLYON EURO VERDİLER"

Liverpool'un da gündeminde olan Uğurcan Çakır için başkan Ahmet Ağaoğlu kısa bir süre önce 23 milyon euroluk teklif aldıklarını söyleyerek, "Minimum bir sene daha bizde. Bir sene daha derken 2020-2021 sezonu. Ondan sonra Uğurcan için de en doğru zaman olduğunu düşünüyorum ama nerede oynar, hangi ligde oynar, zaten Avrupa'nın ilk 5 liginden bir tanesinde oynayacak. Giderse oralara gidecek" dedi.