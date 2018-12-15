Tottenham Uzatmalarda Kazandı

İngiltere
Premier Lig'in 17. haftasında Tottenham
, zorlandığı maçta konuk ettiği Burnley'i uzatmada attığı golle 1-0 mağlup etti.
Wembley Stadı'ndaki ilk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran ev sahibi Tottenham, aradığı golü 90+1'inci dakikada Danimarkalı oyuncusu Christian Eriksen
ile buldu.
Karşılaşmayı 1-0 kazanarak puanını 39'a çıkaran Tottenham, üçüncü sıradaki yerini koruyarak şampiyonluk yarışını sürdürdü. Burnley ise 12 puanla 17'nci sırada kaldı.
Christian Eriksen,Tottenham
15 Aralık 2018 Cumartesi 20:48