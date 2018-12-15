15 Aralık 2018, 20:48
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Tottenham Uzatmalarda Kazandı

Tottenham Uzatmalarda Kazandı

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Tottenham, zorlandığı maçta konuk ettiği Burnley'i uzatmada attığı golle 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Tottenham, zorlandığı maçta konuk ettiği Burnley'i uzatmada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Wembley Stadı'ndaki ilk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran ev sahibi Tottenham, aradığı golü 90+1'inci dakikada Danimarkalı oyuncusu Christian Eriksen ile buldu.

Karşılaşmayı 1-0 kazanarak puanını 39'a çıkaran Tottenham, üçüncü sıradaki yerini koruyarak şampiyonluk yarışını sürdürdü. Burnley ise 12 puanla 17'nci sırada kaldı. Christian Eriksen,Tottenham
15 Aralık 2018 Cumartesi 20:48



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