Tottenham, Vedat Muriç'i transfer etmek istiyor!

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerle ağır eleştirilere maruz kalan sarı-lacivertliler, bu sezon ise iç ve dış transferde yoğun bir dönem geçirdi. Sarı-lacivertliler; Luiz Gustavo, Vedat Muriç, Deniz Türüç, Zanka, Altay Bayındır, Allahyar Sayyadmanesh, Max Kruse, Garry Rodrigues, Murat Sağlam, Mevlüt Erdinç, Emre Belözoğlu ve Adil Rami ile resmi sözleşme imzalamıştı.

FENER, GALATASARAY'IN ELİNDEN KAPMIŞTI

Bu isimlerden, oynadığı futbolla göz dolduran ve şimdiden Avrupa devlerinin radarına giren Kosovalı golcü Muriç ise transferin gözdesi konumunda. A Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin transferi için ezeli rakibi Galatasaray ile uzun uğraşlar verdiği ve mutlu sona ulaştığı Kosovalı golcü, bu sezon hem Fenerbahçe formasıyla hem de Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

TOTTENHAM SEZON BAŞINDAN BERİ İZLİYOR

İngiliz basını, Tottenham'ın bir süredir gündeminde bulunan Muriç'in transferini ocak ayında tamamlanabileceğini duyurdu. Sport Witness'in haberine göre Vedat'ı hemen hemen bütün maçlarında takip eden Tottenham, milli aradaki Cebelitarık ve Kosova karşılaşmalarında da oyuncuyu izlettirecek. Kosova formasıyla İngiltere'ye karşı oynadığı futbol ve attığı golle büyük dikkat çeken Vedat'ın Premier Lig'de bir çok ekibin takibinde olduğu da belirtildi.

BU SEZON 3 GOLÜ BULUNUYOR

25 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon sarı lacivertli ekiple çıktığı 7 Süper Lig maçında 3 gol atıp, 1 asist yaptı. Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye 3.5 milyon euro bedelle transfer olan Muriç'in piyasa değeri de yüksek bir artışla 8 milyon euroya yükseldi.