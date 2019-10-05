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Tottenham, Vedat Muriqi ve Ozan Tufan'ı izledi

İngiliz devi Tottenham, Fenerbahçe'nin iki oyuncusu Vedat Muriqi ve Ozan Tufan'ı yakından takip etti.

05.10.2019 12:23

Süper Lig'de haftanın ilk maçında Antalyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe'nin yıldızlarını, İngiltere Premier Ligi'nin devlerinden Tottenham'ın yetkililerinin izlediği öğrenildi. Tottenham'ın hedefindeki isimlerin, sarı lacivertliler'den Vedat Muriqi ile Ozan Tufan olduğu bildirildi.

VEDAT VE OZAN'A YAKIN MARKAJ

Fanatik'in haberine göre; Hatırlanacağı gibi Vedat'ı, İngiliz ekibi daha önce de listesine almıştı. Özellikle Kosova Milli Takımı'nda gösterdiği performansla tüm dikkatleri bir anda üzerine çeken Vedat'ı, İngiltere-Kosova mücadelesinde olduğu gibi bir kez daha çıplak gözle takip etmek adına Ülker Stadı'na gelen Tottenham'ın teknik direktörü Pochettino'nun yardımcılarının, Ozan'ı da yakın mercek altına aldıkları ifade edildi.

DEVRE ARASI GELEBİLİRLER

Bu iki ismi Antalya karşısında takip eden izleme komitesi ekibinin, oyuncularla ilgili hazırlayacakları raporu, Arjantinli hocayla paylaştıktan sonra devre arasında transfer görüşmeleri için harekete geçebilecekleri konuşuluyor.

Tottenham, Vedat Muriqi ve Ozan Tufan'ı izledi

Antalyaspor, Fenerbahçe, Ozan Tufan, Tottenham, Spor

YORUMLAR(7)
MİMAR:para ederken satın ikisinide gitsin. . özellikle tufanı , sözleşmeden sonra yine oynamayacak bu adam. . yapar sözleşmeyi yatar 3 sene. . hemen hemn verin 3 e 5e bakmadan.
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RECEP:kardeş sizbuarkadaşlardan önce futbol isteyin birinin sözleşmesi doluyor , diğeri dünya para aldı kimse bunları almaz ancak fenerde oynarlar .
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ÄÄÄ:salla basini al maasini yalasn dolan yandan gel
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MEMET33:YALAN, ADAMLAR BAŞKA BİR İŞ İÇİN GELDİ VE GELMİŞKEN MAÇA BAKALIM BELEŞTEN DEDİLER. OZANI AVRUPADA MALZEMECİ YAPMAZLAR.
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MERSUN MANAL:Peki bundan Totteham''ın haberi var mı :d
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MEMET33:AVRUPALIDA SALAKTI YA, OZANLA VEDATI ALACAK. İŞLERİ VARDIR ONU HALLETMEYE GELMİŞ VE GELMİŞKEN BİRDE MAÇA BAKALIM EĞLENELİM DEMİŞLERDİR.
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