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Tottenhamlı Eriksen, eşi ile takım arkadaşı Verthongen'in ilişki yaşadığı iddialarını yalanladı

Tottenham'ın orta saha oyuncusu Christian Eriksen, eşi ile takım arkadaşı Jan Verthongen'in ilişki yaşadığı yönündeki dedikoduları yalanladı. Eriksen twitter'dan yaptığı paylaşımda iddiaları "Saçmalık" olarak yorumladı.

03.10.2019 09:21

Christian Eriksen, Tottenham Hotspur, Tottenham, Spor


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