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Tottenhamlı Son, sahalardan birkaç hafta uzak kalacak

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın kanat oyuncusu Son Heung-min, sakatlığı nedeniyle sahalardan birkaç hafta uzak kalacak.

18.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:10Tottenhamlı Son, sahalardan birkaç hafta uzak kalacak
İngiltere Premier Lig ekibi 'ın kanat oyuncusu Son Heung-min, sakatlığı nedeniyle sahalardan birkaç hafta uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasında 3-2 kazandıkları Aston Villa maçında sakatlanan Güney Koreli milli futbolcunun, sağ kolunda kırık tespit edildi. 27 yaşındaki Son'un iyileşmesinin birkaç haftayı bulacağı belirtildi.
Tottenham böylece ocakta 4 ay futbol oynayamayacağı açıklanan Harry Kane'den sonra hücum hattının bir diğer önemli ismi Son'dan da yoksun sahaya çıkacak.
Son, bu sezon 32 karşılaşmada 16 gol kaydetti.

Aston Villa, Tottenham, Spor

Kaynak: AA

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