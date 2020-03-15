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Tottenham forması giyen Vertonghen'in evi soyuldu

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham'da forma giyen Jan Vertonghen'in evine hırsız girdi. Londra polisi, kar maskeli ve bıçaklı 4 hırsızın Belçikalı yıldızın evine girdiğini ve eşi ile 2 çocuğunun da bu esnada evde olduğu belirtildi.

15.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:48

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham 'da forma giyen Jan Vertonghen'in evine hırsız girdi.

Londra polisinden yapılan açıklamada, futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile deplasmanda oynayacakları maç için yurt dışında bulunduğu sırada evine kar maskeli ve bıçaklı dört hırsızın girdiği kaydedildi.

EŞİ VE İKİ ÇOCUĞU DA EVDEYDİ

Açıklamada hırsızların yakalanması için soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, soygun sırasında Belçikalı 32 yaşındaki futbolcunun eşi ve iki çocuğunun da evde bulunduğu basına yansıdı.

İngiltere'de geçen yıl aralık ayında Crystal Palace'ta forma giyen Mamadou Sakho'nun 500 bin sterlin değerindeki eşyaları çalınırken, temmuz ayında da Arsenalli futbolcular Mesut Özil ve Sead Kolasinac soyguncuların saldırısına uğramıştı.

Tottenham forması giyen Vertonghen'in evi soyuldu

Kaynak: AA

Etiketler : Jan Vertonghen, Tottenham, Spor

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