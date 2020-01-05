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Toulouse'da Kombouare dönemi sona erdi

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Toulouse'da teknik direktör Antoine Kombouare ile yollar ayrıldı.

05.01.2020 13:18 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:18 Toulouse'da Kombouare dönemi sona erdi
Birinci Ligi (Ligue 1) ekibi 'da teknik direktör Antoine Kombouare ile yollar ayrıldı.
Toulouse Kulübü, 56 yaşındaki Yeni Kaledonya asıllı Fransız teknik adam Kombouare'nin görevine son verildiğini duyurdu.
Daha önce Strasbourg, Valenciennes, Paris Saint-Germain, Lens, Guingamp ve Dijon gibi takımlarda görev yapan Kombouare, Ekim 2019'da Toulouse'un başına geçmişti.
Ligue 1'de 19 haftada topladığı 12 puanla son sırada bulunan Toulouse, Fransa Kupası son 64 turunda amatör lig takımı Saint-Pryve Saint-Hilaire'e 1-0 yenilerek elenmişti.

Toulouse, Futbol, Fransa, Spor

Kaynak: AA

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