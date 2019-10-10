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Toulouse'ta Casanova'nın görevine son verildi

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Toulouse'da, teknik direktör Alain Casanova'nın görevine son verildi.

10.10.2019 13:00Toulouse'ta Casanova'nın görevine son verildi
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Toulouse'da, teknik direktör Alain Casanova'nın görevine son verildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Toulouse, Alain Casanova ile kontratının bitirilmesi konusunda karşılıklı anlaşma sağlamıştır" ifadeleri kullanıldı.
Teknik direktörlüğe 2008 yılında Toulouse'da başlayan Alain Casanova'nın kulüpteki ilk dönemi yaklaşık 7 yıl sürmüştü. Haziran 2018'de ikinci kez göreve gelen Fransız teknik adam, bu dönemde takımının başında çıktığı 51 maçta 1.04 puan ortalaması yakaladı.
Ligde 9 puanla 18. sırada yer alan Toulouse, 6 maçtır galip gelemiyordu.

Toulouse, Fransa, Spor

Kaynak: AA

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