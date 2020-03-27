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Tour de France seyircisiz yapılabilir

Koronavirüs salgını nedeniyle EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları, bir sonraki yaza ertelendi.

27.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 27.03.2020 00:00
Tour de France seyircisiz yapılabilir
Koronavirüs salgını nedeniyle EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları, bir sonraki yaza ertelendi. Ayrıca NBA’den Premier Lig’e kadar onlarca önemli lig, askıya alındı. Temmuz ayında yapılması planlanan Tour de France’ın tarihinde ise bir değişiklik şimdilik yok fakat organizasyon, seyircisiz yapılabilir.

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, France Bleu’ya, 27 Haziran ile 19 Temmuz arasında yapılması planlanan Tour de France’ın kapalı kapılar ardında yani izleyicilerin katılımının olmadan gerçekleşebileceğini söyledi.

Maracineanu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Tour de France, ekonomik model olarak TV haklarına dayanıyor yani biletlemeye dayanmıyor. Karantina süreci boyunca herkes her konuda daha özenli ve dikkatli davranıyor. Bu nedenle etkinliklere canlı katılım yerine onları televizyondan izlemek mantıklı ve bu kesin bir tercih. Sonuçta Tour’u yol kenarında izlemek yerine evden televizyondan izlemek pek de zor değil. Tabii ki birçok senaryoyu konuşuyoruz ama karar vermek için çok erken. Hâlen daha zamanımız var. Şu an başka bir savaştayız.”

Kaynak: EuroSport.com

Etiketler: Koronavirüs, Futbol, Avrupa, Spor

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