Tour de France'tan çekilen Chris Froome yoğun bakımda

Bisiklet sezonunun en prestijli organizasyonu Tour de France'ın önemli favorileri arasında gösterilen Chris Froome
'dan üzücü bir haber geldi.
Tour'a hazırlık niteliğindeki önemli yarışlardan Criterium du Dauphiné'de boy gösteren Froome, geçtiğimiz günkü dördüncü etap öncesi antrenmanlarında ciddi bir kaza geçirdi. Team INEOS'tan yapılan ilk açıklamada, hastaneye kaldırılan Froome'un Criterium du Dauphiné'den çekildiği duyuruldu.
Bisiklet tutkunlarının merak ettiği konu ise, Froome'un beşinci zaferini kovalamaya hazırlandığı Tour de France'a katılıp katılamayacağıydı. Tartışmalara noktayı koyan isim, Team INEOS'un patronu Dave Brailsford oldu. BBC Sport'a konuşan Brailsford, iyi durumda olmadığını belirttiği Froome'un Tour'a katılma şansı bulunmadığını ifade etti.
İlerleyen saatlerde Chris Froome'un geçirdiği kazanın boyutu ve sağlık durumunun ciddiyeti de ortaya çıkmaya başladı. Takımın sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Britanyalı bisikletçinin femur, pelvis, sağ dirsek ve birkaç kaburgasında kırıklar meydana geldiği vurgulandı. Ardından Froome'un eşi Michelle Froome, vücudunda birçok kırık meydana gelen Britanyalı bisikletçinin ameliyatta olduğunu ifade etti. 34 yaşındaki Chris Froome'un yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor.
2010 yılında Team INEOS'a (o dönemki adıyla Team Sky) katılan Chris Froome'un dört Tour de France zaferinin yanı sıra birer tane de Giro d'Italia ve La Vuelta genel klasman liderliği bulunuyor. Başarılı bisikletçi, üç büyük turu da kazanmış tarihteki yedi bisikletçiden biri.
Kaynak: EuroSport.comChris Froome
, Spor