Haberler» Spor» Haber

Tour de France ZE Raporu: 11. Gün

Tour de France'ın 11. etabı, Pireneler'deki dağlık etaplar öncesi toplu sprint finişiyle sona eren son etaptı.

19.07.2019 02:22 Tour de France ZE Raporu: 11. Gün
Tour de France'ın 11. etabı, Pireneler'deki dağlık etaplar öncesi toplu sprint finişiyle sona eren son etaptı. Bu Tour'da daha önce dört kez podyumda yer alan Lotto Soudal'li Caleb Ewan, bu sefer kazanan isim oldu.

Team Jumbo Visma'dan Dylan Groenewegen ikinci olurken Deceuninck - Quick Step'li Elia Viviani podyumu tamamlayan isim oldu.

Tour de France'ın 11. etabında yaşananları, Eurosport Türkiye spikeri Caner Eler anlattı, etap yayının özel konuğu Vedat Milor ise Tour de France'a dair fikirlerini paylaştı.



Kaynak: EuroSport.com
Lotto Soudal, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
02:22   Froome resmi olarak 2011 Vuelta şampiyonu
02:22   Tour de France ZE Raporu: 11. Gün
02:22   Epik final, hem Wimbledon'ın hem Djokovic'in gelecek planlarını şekillendirdi
00:52   Futbol: Hazırlık maçı
00:31   Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formalar tanıtıldı (2)
00:31   Fenerbahçeli futbolcular yeni sezon formalarını değerlendirdi
00:30   Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formalar tanıtıldı (1)