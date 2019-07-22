Tour de France ZE Raporu: 15. Gün

Tour de France'ta zorlu Col du Tourmalet zirvesinin ardından dün, dört tırmanışın geçildiği ve yine bir zirve finişiyle sona eren 15. etap koşuldu.



Kazanan isim, kaçış grubunda yer alan ve son dokuz kilometre içinde yaptığı atağın ardınan Mitchelton Scott bisikletçisi Simon Yates oldu.



Française des Jeux bisikletçisi Tibaut Pinot ikinci, Movistar'lı Mikel Landa üçüncü oldu.



Tour de France'ın 15. etabında yaşananları, genel klasmandaki son durumu Eurosport Türkiye yorumcusu Sarper Günsal değerlendirdi.









Kaynak: EuroSport.com