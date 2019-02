Tour Of Antalya Powered By Akra 2019'da Üçüncü Gün Tamamlandı

Kaynak: İHA

Tour Of Antalya powered by AKRA 2019'da sona yaklaşıldı. 91.8 kilometrelik Perge-Termessos etabını Leopard Pro Cycling'ten takımından Szymon Rekita, 2 saat 10 dakika 40 saniye ile kazandı. İkinciliği Kometa Cycling Team'den Juan Pedro Lopez, üçüncülüğü de Israel Cycling Academy'den Ruben Plaza Molina elde etti.Tour of Antalya 2019'un büyük ölçüde kazananını belirleyecek 91.8 kilometrelik Perge - Termessos etabı nefes kesecek görüntülerle dolup taştı. Etabı kazanan Szymon Rekita, Genel Ferdi Klasman birinciliğine yükseldi ve Magenta renkli mayoyu giymeye hak kazandı.Starttan saatler önce Perge Antik Kenti'ne gelen sporcular ve takım sorumluları, gördükleri manzaraya hayran kaldılar. Aksu ve Düden akarsularının arasına kurulan antik kenti karşılarında gören yabancı sporcular bol bol fotoğraf çektirdi. Saat 10.30'da Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş'in damalı bayrağı sallamasıyla başlayan etapta 153 sporcu startla birlikte Termessos'a doğru yola çıktı. Etabın başında etkili olan yağmur nedeniyle yaşanan kazada 5 bisikletçi düştü sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.Dağların kralı pirimini Fouche aldıEtabın 11.8'inci kilometresi geçilirken ilk tırmanış primi gerçekleşti. Kapıyı ilk geçen sporcu Wiggins Lecol Takımı'ndan James Fouche oldu. İkinci ise Corendon Airlines'ın sponsoru olduğu Corendon Circus Takımı'ndan Mathieu Van Der Poel oldu. Etabın 38.9'uncu kilometresinde gerçekleşen sprint priminde büyük çekişme yaşandı. 23 bisikletçi bu prim kapısını geçmek için büyük çaba sarf etti. Neticede prim kapısının çizgisini Tartaletto Isorex takımından Florıs Gerts geçti.Termesos Antik Kenti'ne doğru tırmanış başladığı anda gözler etabın birincisine çevrildi. Yokuşçu bisikletçiler arka arkaya rakiplerini geride bırakırken, sprinter isimler de dökülmeye başladı. 876 metrelik tırmanışı, Leopard Pro Cycling takımından Szymon Rekita'nın birinciliği ile sona erdi.Son etap Side-AntalyaTour Of Antalya yarın koşulacak 157 kilometrelik Side-Antalya etabı ile sona erecek. Yarın ayrıca kısa ve uzun parkur olmak üzere yaklaşık 700 kayıtlı bisikletçinin katılacağı AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum yarışı gerçekleşecek.Ödül törenine doğal platformEtap sonunda yerden 876 kilometre yükseklikte düzenlenen ödül töreni, bir platform kurulmadan 4 bin 200 kişilik tiyatrosu ve yüzlerce kalıntının ortasında doğal ortamda gerçekleşti. Magenta renkli mayoyu Genel Ferdi Klasman birincisi Leopard Pro Cycling'ten Szymon Rekita'ya, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş ödülüyle birlikte verdi. Dağların Kralı'na verilen Turuncu Mayo ise Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer yine Szymon Rekıta'ya ödülüyle birlikte verdi. Antik Kentler birincisine verilen Yeşil Mayo'yu Wiggins Lecol takımından James Fouche'ye, AG Tohum Yönetim Kurulu Başkanı Burak Gönen ödülüyle birlikte sundu.Sprint birincisine verilen mayoyu Monkey Town Takımı'dan Bas Van Der Kooıj'e ödülüyle birlikte Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk takdim etti. Etap 1-2 ve 3'üncüsünün ödüllerini ise Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi. - ANTALYA