Tour of Antalya ve AKRA Gran Fondo Antalya kapsamında trafiğe kapanacak yollar

Antalya Valiliği öncülüğünde ve, Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim tarafından 20-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek Tour of Antalya powered by AKRA ile 23 Şubat tarihinde düzenlenecek AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum kapsamında trafiğe kapatılacak yollar belli oldu.



Antalya'da dört gün boyunca bisiklet festivali yaşanmasını sağlayacak iki organizasyon için şehir halkı ve bisikletçilerin herhangi bir sorun yaşamamaları için trafiğe kapatılacak güzergahlar şu şekilde belirlendi:



Tour of Antalya I. Etabı: Etap Kaleiçi Yat Limanı varyant sokakta başlayacak olup, Cumhuriyet Caddesi üzerinden ters yönde Konyaaltı Caddesi, Tarık Akıltopu Caddesi, Falez Köprülü Kavşağı, Yüzüncü Yıl Bulvarı'nı takip ederek Antalyaspor Alt Geçidi kavşağından sağa dönülecek. Daha sonra Dumlupınar Bulvarı Yan Yolu üzerinden Gazi Bulvarı'na çıkacak ve Mersin – Antalya Yolu'na bağlanılacaktır. Sonrasında da havalimanı istikametine dönerek Kardeşkentler Caddesi, 2272. Sokak kavşağından Kemer Ağzı Köyü Yolu, Milli Egemenlik Caddesi, Mevlana Caddesi, 101. Sokak geçildikten sonra üstgeçit altından Aksu Kaymakamlığı, Atatürk Caddesi, Perge Antik Kenti, Yurtpınar, Alaylı Köyü Yolu, Güloluk Köyü Yolu, 70. Sokak ve Kurşunlu Caddesi üzerinden Isparta Yolu'na çıkılacak. Daha sonra Kuzey Çevreyolu üzerinden Akdeniz Bulvarı ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağından sağa dönüşle Şehit Mustafa Gürcan Caddesi üzerinden Termessos Milli Parkı kavşağından çıkılacaktır. Ardından E87 üzerinden Düzlerçamı, Kepez kavşağından Batı Çevreyolu, D 400 kavşağından Hürriyet Caddesi, Tıp Fakültesi kavşağından Dumlupınar Bulvarı, Migros kavşağından 100. Yıl Bulvarı, Falez Köprülü kavşağından Tarık Akıltopu Caddesi, Konyaaltı Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'ni takip ederek Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak.



10.00 – 16.35 saatleri arasında parkurun geçtiği yollar kademeli olarak trafiğe kapatılacak.



Tour of Antalya II. Etabı Kemer – Antalya: Kemer Saat Kulesi önünden başlayacak etap Atatürk Bulvarı İstikameti, Lise Caddesi ve Akdeniz Caddesi'ni takip ederek D 400 yoluna bağlanacaktır. Kumluca'ya kadar D 400 yolunu takip edecek yarış, Kumluca girişindeki ilk kavşaktan Mavikent – Beykonak istikametine yönelecek, Atatürk Caddesi, Yalı Caddesi'nden sonra Karaöz istikametine devam ederek Adrasan üzerinden Olimpos yönüne devam ederek tekrar D 400 yoluna bağlanacaktır. Antalya şehir merkezine giriş Akdeniz Bulvarı üzerinden beach park yolunu takip ederek bağlanacak olup, Konyaaltı Varyant çıkıldıktan sonra yine ilk etapta olduğu gibi Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek.



09.30 – 16.45 saatleri arasında parkurun geçtiği yollar kademeli olarak trafiğe kapatılacak.



Tour of Antalya III. Etabı Aspendos – Termessos: Aspendos Antik Tiyatrosu önünden başlayacak etap D 400 yoluna çıktıktan sonra Antalya istikametine doğru devam edecek, Isparta Yolu kavşağından Isparta istikametine yönelerek, Kuzey Çevreyolu'ndan D 650 yoluna bağlanacaktır. Buradan tekrar Antalya istikametine yönelerek Kepez kavşağından Denizli yolu istikametine dönecek ve Termessos Milli Parkı kavşağından sola dönüşle birlikte 800 metre irtifadaki Termessos Antik Kenti'nde sona erecek.



08.30 – 14.00 saatleri arasında parkurun geçtiği yollar kademeli olarak trafiğe kapatılacak.



Tour of Antalya IV. Etabı: Side – Antalya: Yarış Side Liman Caddesi üzerindeki Side Antik Kenti Tiyatrosu önünden başlayacak olup Side Caddesi üzerinden Adnan Menderes Bulvarı, Acısu Caddesi, Sorgun Bulvarı, Antalya Caddesi kavşağından Hasan Fehmi Boztepe Caddesi yönünden ilerleyerek, Antalya istikametine doğru D 400 yoluna bağlanacaktır. Serik Şehir Merkezi'ndeki ilk ışıklı kavşaktan Boğazkent yönüne devam edecek yarış, Yavuz Selim Caddesi, 30 Ağustos Caddesi, Akdeniz Caddesi güzergahlarını takip ederek, Migros Jet önünden sağa dönerek girilecek bulvarın bitiminde köprüyü geçtikten sonra tekrar sağa yönelerek Karadayı Köyü istikametinden tekrar Serik yönüne devam edecektir. Tuzla Burun Caddesi üzerinden sırasıyla 1096. Sk, 1091. Sk, 1301. Sk, 1180. Sk, 1221. Sk, 1231. Sk, 1251. Sk, 1258. Sk. ve 1248. Sk. geçilerek Serik Otogarı yanından Belek Caddesi'ne ve Belek istikametine yönelecektir. Daha sonra Turizm Caddesi üzerinden Alan Caddesi, Deniz Caddesi ve Adnan Menderes Caddesi'nden Atatürk Caddesi'ne çıkılacak ve Kadiriye geçildikten sonra D400 yoluna bağlanarak tekrar Antalya istikametine yönelecektir. Expo kavşağı ile birlikte Expo girişinden U dönüşü yaparak Aksu Çayı kenarından geçen turizm yolu kullanılacak olup yol bitiminde sağa dönerek önce Özlü istikametine dönülecek, Özlü mezarlığı önünden Sahil Caddesi, Karaçalı Köyü, Menderes Türel Caddesi, Altınoluk Caddesi'nden İncikpınar Caddesi'ne takip edilerek caddenin bitiminden Kardeş Kentler Caddesi'ne çıkılacaktır. Buradan havalimanı istikametine dönecek yarış havalimanı içindeki Dış Hatlar Terminali önünden U dönüşü yaptıktan sonra tekrar Kardeş Kentler Caddesi'ne girilecektir. Cadde sonunda 2272. Sk, takip edilerek Barınaklar Bulvarı'na çıkılacak daha sonra 2070. Sk. ve Eski Lara Caddesi üzerinden Erdal İnönü Parkı önünde sona erecek..



10.30 – 17.30 saatleri arasında parkurun geçtiği yollar kademeli olarak trafiğe kapatılacak.



AKRA Gran Fondo Antalya Amatör Bisiklet Yarışı: AKRA Hotel önünden (Erdal İnönü Parkı) başlayacak olup, sırasıyla Eski Lara Caddesi, Barınaklar Bulvarı, Lara Caddesi, Tesisler Caddesi, Lara Turizm Yolu'nu takip ederek Expo yoluna dönülecek sırasıyla Solak, Yenidumanlar, Gökdere, Alaylı ve Güloluk köyleri takip edilerek Kurşunlu yoluna çıkılacak, Büyükşehir Kent Mezarlığı önünden sola dönülerek Yurtpınar ve Perge Antik Kenti Yolu üzerinden Aksu'ya ulaşılacaktır. İsmail Ogan Caddesi takip edilerek Viyadük altındaki ışıklı kavşaktan geçilerek 101. Sk, Mevlana Caddesi, Karaçalı ve Kemerağzı Köyü geçildikten sonra 2272. Sk. takip edilerek Barınaklar Bulvarı'na çıkılacak, daha sonra 2070. Sk. ve Eski Lara Caddesi üzerinden Erdal İnönü Parkı önünde sona erecek.



Kısa Parkur Başlangıç Saati: 08.30 (başlangıç ve bitiş noktası: Erdal İnönü Parkı)



Yarış, Expo girişine kadar uzun parkur ile aynı rotayı kullanacak olup, uzun parkur yarışından farklı olarak Expo önünden U dönüşü yapılarak geri dönülecek, Mardan Stadı istikametine dönüldükten sonra Karaçalı Köyü istikametine yönelecek ve Karaçalı Köyü çıkışında uzun parkur rotası ile birleşerek finiş alanına kadar aynı rota üzerinde devam edecek.



06.00 – 19.00 saatleri arasında parkurların geçtiği yollar kademeli olarak trafiğe kapatılacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA