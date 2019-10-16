Haberler » Güncel » Toygar Mahallesi semalarında dev Türk bayrağı

Toygar Mahallesi semalarında dev Türk bayrağı

Nazilli Belediyesi tarafından Toygar Mahallesi'ne dikilen 10 metrelik bayrak direğinde göklerin süsü şanlı Türk Bayrağı dalgalanıyor.

16.10.2019 11:50Toygar Mahallesi semalarında dev Türk bayrağı
Nazilli Belediyesi tarafından Toygar Mahallesi'ne dikilen 10 metrelik bayrak direğinde göklerin süsü şanlı Türk Bayrağı dalgalanıyor.

Nazilli Belediyesi tarafından Toygar Mahallesi meydanına 10 metrelik içten ipli sonsuz dönerli galvaniz çelik poligon bayrak direği dikildi. Nazilli Belediyesi elektrik servisi tarafından dikilen direğe, 2x3 metrelik şanlı al bayrağımız göndere çekildi. Toygar Mahalle Muhtarı Mehmet Mutlu Özdemir yapılan çalışmadan dolayı mahalle sakinleri adına Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve belediye personeline teşekkürlerini sundu.

Toygar Mahalle Muhtarı Mehmet Mutlu Özdemir; "Şanlı bayrağımızın Mahallemizin her yerinden görünecek şekilde dalgalanmasını sağlayan Başkanımız Kürşat Engin Özcan'a ve Nazilli Belediyesi personeline teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Toygar Mahallesi, Mutlu Özdemir, Nazilli, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:23 Meslek odaları ve STK'lerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
14:23 Bvlgarı, İstanbul Havalimanı'ndaki yerini aldı
14:22 "Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğü için Arap Birliğinin yapmadığını yapıyor"
14:22 Erdemli'deki yangında 15 hektar çam ormanı küle döndü
14:22 Oturma eylemindeki anne: Diğer anneler de gelsin, korkmasınlar
14:21 "Torbacı" operasyonu
14:21 Spor sivasspor, galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti
16.10.2019 14:23:30