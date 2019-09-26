Haberler » Spor » Haber

Toygun Aktop ve Mulla Kağan Taşçı, Güreş Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcularından Toygun Aktop ve Mulla Kağan Taşçı Sakarya'da düzenlenmekte olan Milli Takım Seçme Müsabakalarını başarıyla tamamlayarak Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

26.09.2019 15:47Toygun Aktop ve Mulla Kağan Taşçı, Güreş Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek
Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcularından Toygun Aktop ve Mulla Kağan Taşçı Sakarya'da düzenlenmekte olan Milli Takım Seçme Müsabakalarını başarıyla tamamlayarak Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

23 Eylül de başlayıp 1 Ekim'de tamamlanacak olan Mili Takım Seçme Müsabakaları Sakarya'da yapılıyor. Seçmelerde oldukça başarılı bir performans sergileyen Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcularından Toygun Aktop ve Mulla Kağan Taşçı 4 - 6 Ekim 2019 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenecek olan Güreş Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Milli Takım Seçme Müsabakalarını başarıyla tamamlayarak Türkiye'yi Balkanlarda temsil etme hakkı kazanan Güreş Eğitim Merkezi Sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Sakarya, Kayseri, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:10 4'üncü etnospor kültür festivali açılış toplantısı yapıldı (4)
16:06 Tolga Ciğerci'den derbi yorumu
15:56 Galatasaray Doğa Sigorta bir yıl daha parkelerde
15:55 Ryan Babel, "İstanbul'da ilk deprem deneyimi..."
15:52 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
15:51 Demir: "Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak için spora yönlendirmeliyiz"
15:47 Toygun Aktop ve Mulla Kağan Taşçı, Güreş Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek