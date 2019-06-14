14.06.2019 14:39
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Toyota, çevre ve trafik güvenliği konularında öğrencileri bilinçlendiriyor

Toyota, çevre ve trafik güvenliği konularında öğrencileri bilinçlendiriyor

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2010 yılından bu yana 13 bin öğrenciyi çevre ve trafik güvenliği konularında bilinçlendirdi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2010 yılından bu yana 13 bin öğrenciyi çevre ve trafik güvenliği konularında bilinçlendirdi.
Şirketten yapılan açıklamada, sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Çevre Turu ve Trafik Güvenliği Okulu projelerini 2018-2019 eğitim öğretim yılında da sürdüren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin, bu proje kapsamında bine yakın öğrenciye ulaştığı ifade edildi.
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin 2010 yılında başladığı Çevre Turu ve Trafik Okulu projelerine hız kesmeden devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Fabrika bugüne kadar 13 bine yakın öğrenciye çevre ve trafik güvenliği konularında farkındalık yaratmış oldu. Sakara İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle çevre ve trafik gibi iki hayati konuda erken yaştan itibaren bilinç aşılamayı amaçlayan projelere bu yıl 27 okul katıldı. Çevre Turu Projesine 13 grup halinde 419 öğrenci katılırken, ortaokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik projede çevreyle ilgili öğretici sunum ve filmler izlendi. Atık su arıtma tesisi ve güneş enerji sistemlerini inceleme imkanı bulan öğrenciler, fabrika gezisi sırasında çevreye duyarlı bir üretim sürecini yerinde inceledi. Geri dönüşümün önemini kavrayıp çevre duyarlılıklarını geliştirilmesi adına atık ayrıştırma oyunu da içerisinde olan projeye bugüne kadar yaklaşık 7 bin öğrenci dahil oldu. Çocuklarda erken yaşta trafik güvenliği bilincini geliştirmeyi amaçlayan Trafik Okulu Projesine ise 2018-2019 eğitim yılında 14 grup halinde toplam 441 öğrenci dahil oldu. İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik olan proje ile bugüne kadar 5 bin 500 öğrenciye ulaşıldı. Trafik ile ilgili filmler izlenip trafik ışıkları ve yaya yollarından güvenli geçiş için pratik yapılan projede, emniyet kemeri ve trafikte görünürlükle ilgili uygulamalar da yapıldı."
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin, projeleriyle çocukların erken yaşta sosyal bilinçlerine katkı sağlamayı amaçladığını belirtilerek, gelecek eğitim yıllarında da çevreye ve trafik güvenliğine duyarlı bireyler yetişmesi için faaliyetlerin sürdürüleceği aktarıldı.
Kaynak: AA
Türkiye, Toyota Otomotiv, Güncel

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