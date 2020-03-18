Toyota da üretime iki hafta ara veriyor
Koronavirüs salgının otomotiv sektörüne etkileri artıyor.
18.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:50
Koronavirüs salgının otomotiv sektörüne etkileri artıyor. Ford Otosan'ın ardından Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye de üretime ara vereceğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Toyota Otomotiv, Ford Otosan, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Ekonomi
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Ekonomi
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
Ekonomi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Ekonomi
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Ekonomi
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Ekonomi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü