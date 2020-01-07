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Toyota Dakar Rallisi'nde 2. etabı kazandı

Dakar'ın ikinci gününde temposunu artıran Toyota, Al Wajh-Neom arasında etabı 3 dakika 57 saniye farkla lider tamamladı.

07.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:48 Toyota Dakar Rallisi'nde 2. etabı kazandı
'ın ikinci gününde temposunu artıran Toyota, Al Wajh-Neom arasında etabı 3 dakika 57 saniye farkla lider tamamladı.

Toyota açıklamasına göre, Toyota Gazoo Racing dünyanın en zorlu yarışlarından biri olan Dakar Rallisi'nde başarılı bir mücadele daha ortaya koyuyor. Toyota, yarışın ikinci gününde Al Wajh-Neom arasında etabı 3 dakika 57 saniye farkla lider tamamladı.

Toyota'nın Dakar için özel olarak hazırladığı Hilux ile yarışan Giniel de Villiers ve Alex Haro, riskli etapları lastik patlatmadan ve sorun yaşamadan tamamladılar. Kariyerinde ilk kez böyle bir yarışa katılan çifte Formula 1 Dünya Şampiyonu Fernando Alonso ise hasar sebebiyle yaşadığı 2,5 saat civarında zaman kaybına rağmen hızını artırmaya başladı.

Hilux ile son Dakar şampiyonu olan Nasser Al-Attiyah ve Matthieu Baumel ise üç kez lastik patlatmasına karşın en iyi beşinci zamana imza atmayı başardı. Toyota'nın dördüncü Hilux'ı ile yarışan Bernhard ten Brinke ise etapta dört kez lastik patlatsa da ilk 10'a yakın bir konumda etabı tamamladı.

Dakar Rallisi'nin üçüncü gününde pilotlar Neom şehri etrafındaki 427 kilometresi özel, toplamda 504 kilometrelik etabı geçecekler. Suudi Arabistan ve Ürdün sınırına yakın yerlerde yarışacak ekipler, kanyonlardan ve dağlardan geçecekler.
Kum ise yine en zorlayıcı etken olacak. Bununla birlikte üçüncü etap, bin 400 metre ile 2020 Dakar Rallisi'nin en yüksek rakımlı etabı olacak.

Dakar, Güncel

Kaynak: AA

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