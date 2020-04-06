Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Toyota'dan 23 Nisan çağrısı!

Toyota, her yıl geleneksel olarak plazalarında coşku içinde kutladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu kez evlerde, balkonlarda kutlayalım çağrısı yaptı.

06.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:32
Toyota'dan 23 Nisan çağrısı!
Toyota, her yıl geleneksel olarak plazalarında coşku içinde kutladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu kez evlerde, balkonlarda kutlayalım çağrısı yaptı.



Koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerde bulunan ve eğitimlerini evlerinden sürdüren çocukların 100'üncü yılı kutlanacak olan bayramlarına yine sahip çıkacakları, evlerini, balkonlarını süsleyip eğlence içinde bu coşkuya hep birlikte ortak olacakları görüşü dile getirildi.

Çocuklar evlerinde ve balkonlarında yaptıkları bu eğlenceli hazırlıkların ve kutlamaların görüntülerini Toyota'nın www.23nisan100yasinda.com adlı web sayfasından paylaşacak ve bu eğlenceli görsellerle ortak bir sinerji yaratacaklar. Bu web sayfasında ayrıca; çocuklara yönelik aktiviteler, evlerde kolayca yapılabilecek süslemeler, oyun önerileri de yer alacak.

100'ncü yılında ayrı ve özel anlam taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda her yıl düzenlenen etkinliklere ara verilmeden evlerde kutlanmasının birlik ve beraberliğe önemli katkılarda bulunacağının altı çizilen Toyota Türkiye çağrısında, Türkiye'deki tüm çocuklara seslenildi. Çocukların önderliğinde düzenlenecek kutlamaların 23 Nisan'da balkonlara taşınmasının büyük bir moral motivasyon sağlayacağına da değinilen açıklamada şu görüşler dile getirildi;

"Toyota olarak her yıl geleneksel hale getirdiğimiz ve tüm plazalarımızda çocukların katılımıyla neşe ve coşku içinde kutladığımız 23 Nisan etkinlikleri bu yıl içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle evlerde kutlanacak. Bu doğrultuda tüm ebeveynlere ve çocuklara seslenerek onların bu anlamlı günü kesintiye uğratmadan kutlamaya devam etmeleri çağrısı yapıyoruz. Bayraklarla, balonlarla, fenerlerle süslenecek balkonlarda yine çocuklarımız bir araya gelecek ve kendilerine armağan edilen bu güne her zaman olduğu gibi sahip çıkacaklardır. 100'ncü yılında bu bayramı aynı anda ülkemizin tüm çocuklarının şarkılarla, marşlarla en güzel kıyafetlerini giyerek danslarla kutlaması hem onların hem de büyüklerinin moral değerlerini yükseltecektir."

Kaynak: Carmedya.com



Etiketler: 23 Nisan, Otomobil
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Otomobil ››Toyota'dan 23 Nisan çağrısı! - Haberler

Otomobil Manşet

Haberler

Son Dakika Otomobil Haberleri

20:20: Mezarlıkta bileklerini kesti, polis kurtardı - Haberler 20:18: Yoldan çıkan süt tankeri şarampole düştü - Haberler 20:18: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 1326'ya ulaştı - Haberler 20:16: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2 milyondan fazla mükellefin muhtasar, kdv ve prim ödemelerini... - Haberler 20:14: Libya'da Hafter güçleri korona virüsü hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu - Haberler 19:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik 19:19: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti - Haberler 17:57: Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü - Haberler 17:12: 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu - Haberler 17:04: İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular - Haberler 16:38: 'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım - Haberler 16:16: Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi