Toyota'dan 23 Nisan çağrısı!

Toyota, her yıl geleneksel olarak plazalarında coşku içinde kutladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu kez evlerde, balkonlarda kutlayalım çağrısı yaptı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerde bulunan ve eğitimlerini evlerinden sürdüren çocukların 100'üncü yılı kutlanacak olan bayramlarına yine sahip çıkacakları, evlerini, balkonlarını süsleyip eğlence içinde bu coşkuya hep birlikte ortak olacakları görüşü dile getirildi.Çocuklar evlerinde ve balkonlarında yaptıkları bu eğlenceli hazırlıkların ve kutlamaların görüntülerini Toyota'nın www.23nisan100yasinda.com adlı web sayfasından paylaşacak ve bu eğlenceli görsellerle ortak bir sinerji yaratacaklar. Bu web sayfasında ayrıca; çocuklara yönelik aktiviteler, evlerde kolayca yapılabilecek süslemeler, oyun önerileri de yer alacak.100'ncü yılında ayrı ve özel anlam taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda her yıl düzenlenen etkinliklere ara verilmeden evlerde kutlanmasının birlik ve beraberliğe önemli katkılarda bulunacağının altı çizilen Toyota Türkiye çağrısında, Türkiye'deki tüm çocuklara seslenildi. Çocukların önderliğinde düzenlenecek kutlamaların 23 Nisan'da balkonlara taşınmasının büyük bir moral motivasyon sağlayacağına da değinilen açıklamada şu görüşler dile getirildi;"Toyota olarak her yıl geleneksel hale getirdiğimiz ve tüm plazalarımızda çocukların katılımıyla neşe ve coşku içinde kutladığımız 23 Nisan etkinlikleri bu yıl içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle evlerde kutlanacak. Bu doğrultuda tüm ebeveynlere ve çocuklara seslenerek onların bu anlamlı günü kesintiye uğratmadan kutlamaya devam etmeleri çağrısı yapıyoruz. Bayraklarla, balonlarla, fenerlerle süslenecek balkonlarda yine çocuklarımız bir araya gelecek ve kendilerine armağan edilen bu güne her zaman olduğu gibi sahip çıkacaklardır. 100'ncü yılında bu bayramı aynı anda ülkemizin tüm çocuklarının şarkılarla, marşlarla en güzel kıyafetlerini giyerek danslarla kutlaması hem onların hem de büyüklerinin moral değerlerini yükseltecektir."

Kaynak: Carmedya.com