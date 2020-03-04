Toyota'dan mart ayına özel kampanya

Toyota, mart ayına özel kampanya kapsamında, yeni Corolla Hatchback'i 157 bin 900 TL'den, Yeni Corolla Hatchback Hybrid'i ise 193 bin 300 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor.

Toyota açıklamasına göre, marka, avantajlı mart ayı kampanyasıyla baharı yeni bir otomobil ile karşılamak isteyenler için farklı çözümler sunmaya devam ediyor.

Merakla beklenen Yeni Corolla Hatchback 157 bin 900 TL'den, Toyota'nın hibrit ürün gamını tamamlayan yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 193 bin 300 TL'den başlayan fiyatlar ile kampanyadaki yerini alıyor. Corolla Hatchback'lere, lansmana özel fiyatlar ile mart ayı boyunca benzerlerine oranla yüzde 9 daha avantajlı fiyatlarla sahip olunabiliyor.



Toyota, kamu bankalarının yerli üretim araçları destekledikleri finans kampanyası çerçevesinde Türkiye'de üretilen Corolla Flame, Corolla Flame X-Pack, Corolla Passion, Corolla Passion X-Pack ve tüm Toyota C-HR modellerine 50 bin TL, 36 ay vade ve yüzde 0,69 faiz oranı uygulanmasına devam ederken, 31 Mart'a kadar Toyota'nın Corolla Flame, Corolla Flame X-Pack, Corolla Passion, Corolla Passion X-Pack ve tüm C-HR modellerini kapsayan 50 bin TL, 24 ay ve yüzde 0,99 faiz oranlı kampanya seçeneği de yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenlere avantaj sağlıyor.

2020 model Hilux'lar ise 75 bin TL'ye 12 ay vadede sıfır finansman oranı ile tüm Toyota plazalarda yeni sahiplerini bekliyor.

Kampanyanın bir diğer gözde modeli Corolla'nın ÖTV avantajına sahip hibrit ve benzinli seçenekleri olacak.

Özel fiyatlarla Toyota plazalarda yeni sahiplerini bekleyen 2020 model yeni Toyota Corolla'lar 133 bin 100 TL'den, yeni Toyota Corolla Hybrid modelleri ise 186 bin 850 TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

ÖTV teşviki kapsamında olan 2020 model C-HR Hybrid 192 bin 950 TL'den, 2020 model yılına ait Yaris 104 bin 700 TL'den, Yaris Hybrid 162 bin 50 TL'den ve 2020 model Toyota C-HR'ın benzinli seçenekleri de 171 bin 250 TL'den başlayan anahtar teslim fiyatlarla kampanyaya dahil oluyor.

Yüzde 0,96'dan başlayan finansman oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya varan vade seçenekleri ile Toyota'nın mart kampanyasından yararlananlar için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere "takas" olanağı da tanınıyor.

Toyota, yeni devreye aldığı program ile 5 yıl veya 100 bin kilometreye (hangisi önce dolarsa) kadar uzatılmış garanti de sunuyor.

Kaynak: AA