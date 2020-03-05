Toyota dünya genelinde 3,2 milyon aracını geri çağırıyor

Toyota Motor, motorlarda teklemeye yol açan bir yakın pompası arızasının giderilmesi için dünya genelinde 3,2 milyon aracını servislere çağırıyor.

ABD'DE GERİ ÇAĞRILAN ARAÇ SAYISI 1,8 MİLYONA ULAŞTI

Toyota, Ocak ayında yaptığı ilk açıklamada ABD'de 696 bin arası yakıt pompası arızası nedeniyle servislere çağırmıştı. Bugün yapılan açıklamaya göre ABD'de geri çağrılan araç sayısı 1,8 milyona ulaştı.

2013 VE DAHA ESKİ ARAÇLAR GERİ ÇAĞRILIYOR

Geri çağırma kararı 2013 ve daha eski araçları kapsıyor. Toyota, yakıt pompası arızasına ilişkin şikayetleri Haziran ayında incelemeye başlamıştı.