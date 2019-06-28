28.06.2019 10:59
Haberler » Ekonomi » Haber

Toyota: Endonezya'daki elektrikli otomobil çalışmalarına 2 milyar dolarlık yatırım yapacağız

Toyota: Endonezya

Japon araba üreticisi Toyota, gelecek dört yıl içinde Endonezya'daki elektrikli araba üretimi çalışmalarına 2 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladı.

Japon araba üreticisi Toyota, gelecek dört yıl içinde Endonezya'daki elektrikli araba üretimi çalışmalarına 2 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladı.
Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda , 2019'dan 2023'e kadar yatırımlarını 28.3 trilyon rupiye karşılık gelen 2 milyar dolara çıkarmak için çalışacaklarını söyledi ve ekledi:
"Endonezya hükümetinin mevcut elektrikli araba üretimi geliştirme haritasıyla Toyota Endonezya'yı girişim değeri açısından ana yatırım yeri olarak değerlendiriyor."
Yapılacak yatırım, Osaka'da Japonya ve Endonezya endüstri bakanları ve Toyota'nın katılacağı G-Z0 Zirvesi'nde açıklandı. Zirve'de iki ülkenin temsilcileri otomobil, elektronik, kimya, tekstil ile gıda ve içecek sektörlerini kapsayan bir ortaklık anlaşması imzaladı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Ekonomi

Son Dakika Haberleri
12:07 G20 öncesi 'liberalizm' tartışması
12:05 TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 27 milyar lira verdi
12:02 EPDK'dan zam açıklaması
12:01 EPDK'den elektrik zammı açıklaması
11:55 Elektriğe zam
11:50 Karabük'te ihracat ve ithalat rakamları açıklandı
11:47 "AB'nin gençleri" emlakta gözde oldu!