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Toyota Hilux için eylüle özel kampanya fırsatı

Toyota, eylül kampanyasında Hilux için benzersiz bir avantaj sunuyor.

06.09.2019 16:48 Toyota Hilux için eylüle özel kampanya fırsatı
Toyota, eylül kampanyasında Hilux için benzersiz bir avantaj sunuyor.
Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, her türlü yol koşullarının üstesinden başarıyla gelen efsane pick-up 2018 model 4x2 Hilux Düz Vites versiyonu ile birlikte 2019 model tüm Hilux'lar için, 50 bin TL'ye 12 ay vadede sıfır finansman avantajı sunuluyor. Eylül ayında ayrıca matrahları yükseltilen hurda indirim avantajları da tüm modeller için sürüyor.
Yüzde 1.39'dan başlayan finansman oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya varan vade seçenekleri ile Toyota'nın eylül kampanyasından yararlananlar için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere "takas" imkanı da bulunuyor.

Eylül, Ekonomi

Kaynak: AA

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