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Toyota ile araç batarya üreticisi CATL arasında iş birliği

Toyota ve önde gelen araç batarya sistemleri tedarikçisi Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) şirketi, bataryalarının istikrarlı bir şekilde tedariki ve geliştirilmesini içeren kapsamlı bir anlaşmaya imza attı.

23.07.2019 18:09 Toyota ile araç batarya üreticisi CATL arasında iş birliği
Toyota ve önde gelen araç batarya sistemleri tedarikçisi Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) şirketi, bataryalarının istikrarlı bir şekilde tedariki ve geliştirilmesini içeren kapsamlı bir anlaşmaya imza attı.
Toyota açıklamasına göre, iki şirket, yeni teknoloji gelişimi, ürün kalitesinin geliştirmesi, bataryaların yeniden kullanımı ve geri dönüştürülmesi konusunda çalışmalar yapacak.
Elektrikli araçların yaygınlaşmasını desteklemek amacıyla Toyota ve CATL, batarya tedarikinin stabil olmasının kritik olduğu ve mevcut batarya teknolojisinin geliştirilmesi gerektiği konusunda da anlaştı. Bu geniş kapsamlı iş birliğinde CATL, batarya geliştirmesini ve tedarik kapasitesini, Toyota'nın elektrikli araç ve batarya gelişim teknolojisiyle kombine edecek. Bu kombinasyonuyla iki şirket elektrikli araç gelişimini hızlandıracak ve geniş çaplı bir kullanıma destek verecek.

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Kaynak: AA

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