08.07.2019 10:14
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Toyota kendi kendini şarj edebilen otomobil geliştiriyor

Elektrikli otomobillerin kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Toyota, seyir halindeyken kendi kendini sarj edebilen bir elektrikli otomobil üzerinde çalışıyor.

Çalışmalarını elektrikli otomobiller üzerinde yoğunlaştıran Toyota, yolda seyir halindeyken aynı zamanda kendi kendine şarj olabilen bir otomobil tasarlıyor.

Toyota Prius PHV ismini taşıyacak aracın motor kaputu, tavanı ve bagaj üst kısmı güneş panelleriyle donatıldı. Bu paneller aracılığıyla güneşten güç alarak aküsünü şarj edebilen otomobil, güneş ışınlarını yeterli oranda alabildiği durumlarda şarj istasyonuna ihtiyaç duymayacak.

İLK RESMİ SÜRÜŞ AĞUSTOS'TA

Aynı zamanda çevre dostu olması beklenen yeni nesil otomobil, elektrik şebekesinden şarj olma ihtiyacını ortadan kaldıracağı için maliyeti de düşürecek. Satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli olmayan otomobilin ilk resmi sürüşünün Ağustos ayı içinde yapılması planlanıyor.

Toyota kendi kendini şarj edebilen otomobil geliştiriyor
Kaynak: DHA
Prius, Ekonomi, Güncel

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