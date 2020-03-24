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Toyota Mirai, CleverShuttle filosuyla 5 milyon kilometrelik yol katetti

Alman araç paylaşım servisi CleverShuttle, sıfır emisyonlu Toyota Mirai filosuyla 5 milyon kilometrenin üzerinde yol katettiğini açıkladı.

24.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:24
Toyota Mirai, CleverShuttle filosuyla 5 milyon kilometrelik yol katetti
Alman araç paylaşım servisi CleverShuttle, sıfır emisyonlu Toyota Mirai filosuyla 5 milyon kilometrenin üzerinde yol katettiğini açıkladı.
Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, böylelikle 2,5 yıllık süre içerisinde CleverShuttle, dünyadan aya gidip gelme mesafesini 6,5 kez katederek, dünyanın en çok kullanılan Toyota Mirai filosu unvanını aldı.
2017'nin eylül ayında Hamburg'da 20 adet Toyota Mirai ile başlayan Toyota ve CleverShuttle filo iş birliği, Almanya 'nın çeşitli lokasyonlarında toplam 45 adede ulaştı. Bu süreç boyunca periyodik bakımların haricinde Toyota Mirai'ler hiçbir tamire veya parça değişikliğine ihtiyaç duymadan hizmet sunmaya devam etti.

Toyota Mirai ilk olarak 2014 yılında tanıtılırken, 2015'ten bu yana Avrupa'da da satışa sunuluyor. Hem bireysel kullanıcılar hem de filo müşterileri tarafından tercih edilebiliyor.

Hidrojen yakıt hücreli bir sedan olan Toyota Mirai, maksimum konfor ve en üst düzey çevreci sürüş sağlıyor. 154 HP güce sahip sıfır emisyonlu Toyota Mirai, ilerlemek için sadece hidrojene ihtiyaç duyuyor ve enerji gereksinimi yakıt hücresinde elektriğe dönüştürülüyor. Havaya sadece su buharı salımı yapan Toyota Mirai, tek bir depoyla 500 kilometreye kadar yol alabiliyor ve yakıt deposu ise 3 dakikadan daha kısa sürede doluyor.

Toyota, bu yılın sonunda Japonya'da ikinci nesil Mirai'nin üretimine başlayacak. Yeni nesil Mirai, daha dikkati çekici tasarımıyla birlikte daha uzun menzil sunacak.

Kaynak: AA

Etiketler : Toyota Mirai, Almanya, Güncel

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