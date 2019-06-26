26.06.2019 11:39
Haberler » Güncel » Haber

Toyota'nın basketçi robotu Guinness rekorlar kitabına girdi

Toyota

Toyota'nın ürettiği robot basketbolcu CUE3 Guinness rekorlar kitabına girdi.

Toyota'nın ürettiği robot basketbolcu CUE3 Guinness rekorlar kitabına girdi.

Toyota mühendis ekibi 2017 yılında her atışta basket atabilecek bir robotu geliştirmenin eğlenceli olabileceğini düşündü. Toyota mühendisleri Nisan 2019'da CUE3 adını verdikleri robotu üçüncü kez yeniden imal ettiklerini açıkladı. Bir ay sonra CUE3 ardışık olarak serbest basketbol atışları için Guinness Dünya Rekoru'nu kırmaya çalıştı ve başardı. CUE3'ün dünya rekoru girişimi için ilk hedefi bin basket atışıydı ve başarılı oldu. Mühendisler yaklaşan Tokyo Olimpiyatları için 2020 sayılık için yeni bir hedef belirledi.

Proje lideri Tomohiro Nomi, Guinness videosunda, "Artık yeni şeyler denemek isteyenler için daha fazla fırsat varmış gibi hissediyorum. Bu yüzden eğer birileri bunu izler ve 'yeni bir şey yapmak istiyorum" diye düşünürse gerçekten çok mutlu olacağım" dedi. - TOKYO
Kaynak: İHA
Tokyo , Güncel

Son Dakika Haberleri
13:19 İZMİR ALKIŞLAR ÜNİVERSİTE BİRİNCİSİ ŞEYDA MELİS İÇİN-2
13:19 KIRIKKALE AĞAÇTAN DÜŞEN SAKSAĞAN YAVRUSUNA ELİYLE SU İÇİRDİ
13:19 TRABZON ARAKLI'DAKİ SELDE HASAR TESPİTİ TAMAMLANDI
13:19 Eski Bakan Yücel Seçkiner için Meclis'te tören
13:19 'ET ÜRETİMİ İÇİN SEBZELERDEN ÇOK DAHA FAZLA SUYA İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR'
13:18 Alkışlar üniversite birincisi Şeyda Melis için -1
13:18 BM, Çölleşme ve erozyonla mücadele için dünyayı Türkiye'de buluşturdu