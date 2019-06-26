26.06.2019 13:29
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- Toyota'nın Basketçi Robotu Guinness Rekorlar Kitabına Girdi

- Toyota'nın basketçi robotu Guinness rekorlar kitabına girdiTOKYO - Toyota'nın ürettiği robot basketbolcu CUE3 Guinness rekorlar kitabına girdi.

- Toyota'nın basketçi robotu Guinness rekorlar kitabına girdi
TOKYO - Toyota'nın ürettiği robot basketbolcu CUE3 Guinness rekorlar kitabına girdi.
Toyota mühendis ekibi 2017 yılında her atışta basket atabilecek bir robotu geliştirmenin eğlenceli olabileceğini düşündü. Toyota mühendisleri Nisan 2019'da CUE3 adını verdikleri robotu üçüncü kez yeniden imal ettiklerini açıkladı. Bir ay sonra CUE3 ardışık olarak serbest basketbol atışları için Guinness Dünya Rekoru'nu kırmaya çalıştı ve başardı. CUE3'ün dünya rekoru girişimi için ilk hedefi bin basket atışıydı ve başarılı oldu. Mühendisler yaklaşan Tokyo Olimpiyatları için 2020 sayılık için yeni bir hedef belirledi.
Proje lideri Tomohiro Nomi, Guinness videosunda, "Artık yeni şeyler denemek isteyenler için daha fazla fırsat varmış gibi hissediyorum. Bu yüzden eğer birileri bunu izler ve 'yeni bir şey yapmak istiyorum" diye düşünürse gerçekten çok mutlu olacağım" dedi.- Toyota'nın Basketçi Robotu Guinness Rekorlar Kitabına Girdi
Kaynak: İHA
Tokyo , Güncel

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