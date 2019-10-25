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Toyota'nın "Dakar Rallisi" kadrosu belli oldu

Toyota, Ocak 2020'de gerçekleştirilecek Dakar Rallisi için yarış kadrosunu açıkladı.

25.10.2019 13:18Toyota'nın
Toyota, Ocak 2020'de gerçekleştirilecek Dakar Rallisi için yarış kadrosunu açıkladı. Formula 1 Dünya Şampiyonu Fernando Alonso'nun ve geçen yıl Dakar'ı kazanan Nasser Al-Attiyah'ın da dahil olduğu Toyota kadrosu, ralliye çıkacak.

Toyota'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020 Dakar Rallisi'nde dört takımla yarışacak Toyota Gazoo Racing'de Alonso ve Al-Attiyah'ın yanı sıra Giniel de Villiers ve Bernhard Ten Brinke'de mücadele edecek.

Suudi Arabistan'da ilk kez gerçekleştirilecek olan Dakar Rallisi'nin, pilotları dünyanın en talepkar koşullarıyla zorlaması beklenirken, kendini her türlü zorlu arazide kanıtlamış Toyota Hilux'ın ralli için hazırlanmış son versiyonu ile yarışacak Toyota ekibi, ralliyi zirvede tamamlamayı hedefliyor.
Farklı bir lokasyonda gerçekleştirilecek 2020 Dakar Rallisi, 5 Ocak 2020'de Cidde'de başlayıp, 17 Ocak'ta Al-Qiddiya'da tamamlanacak.

Fernando Alonso, Dakar, Ekonomi

Kaynak: AA

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