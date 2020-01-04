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Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, akıllı sistemler ihraç edecek

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 27 Haziran 2019 tarihinde resmi açılışı gerçekleştirilen, Üretim Mühendisliği ve Sistem Geliştirme Merkezi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan AR-GE onayı aldı.

04.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:56 Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, akıllı sistemler ihraç edecek
Toyota Otomotiv Sanayi , 27 Haziran 2019 tarihinde resmi açılışı gerçekleştirilen, Üretim Mühendisliği ve Sistem Geliştirme Merkezi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan AR-GE onayı aldı.
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, üretim ve bakım proseslerinin daha emniyetli, az maliyetli teknolojiler geliştirmek adına oluşturulan bu merkezde, Endüstri 4.0, IoT, görüntü işleme ve otomasyon sistemleri gibi konularda çalışmalar yapılacak.
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO'su Toshihiko Kudo, "Teknolojik üretim prosesleri, nitelikli iş gücü, güçlü Ar-Ge altyapısı ve başarılı ihracat performansıyla Türkiye ekonomisine ve sanayisine verdiğimiz katkıyı her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Ar-ge ve Know-How konusunda sektörümüzde öncü olmak en önemli hedeflerimizin başında geliyor. Ocak 2019'dan bu yana faal durumda olan ve geçtiğimiz ay Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Ar-Ge onayı alan merkezimizde üretim proseslerinin kalbi ve beyni niteliğinde olan akıllı sistemleri Türkiye'de geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Sakarya'daki üretim tesislerinde geliştireceğimiz bu akıllı sistemleri Avrupa'daki diğer Toyota fabrikalarına ihraç etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Toyota Otomotiv, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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