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Toyota otomotiv sanayi Türkiye üretime 2 hafta ara veriyor

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili çalışanlarının sağlığına yönelik tedbirler kapsamında Sakarya'da bulunan fabrikada üretim faaliyetini 21 Mart-5 Nisan tarihleri arası durdurma kararı aldı.

18.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:11
Toyota otomotiv sanayi Türkiye üretime 2 hafta ara veriyor

Çalışan sağlığını birinci önceliği olarak gören Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye , Sağlık Bakanlığının kamuoyuna duyurduğu koronavirüsün yayılmaması yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda, iş ve toplumsal sağlığı desteklemek amacıyla tedbirler almaya devam ediyor. Bu kapsamda iş güvenliği kültürünü benimseyen ve bunu kurumsal bir değer olarak gören Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çalışanlarının sağlığını güvence altına alma konusunda en üst düzeyde hassasiyet göstererek 21 Mart-5 Nisan tarihleri arasında 2 hafta süreyle üretime ara veriyor.

Önceki yıllarda sergilediği üretim ve ihracat performansını arttırmayı hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, belirtilen süre sonunda oluşacak durumu gözden geçirerek üretim faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflemektedir.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Toyota Otomotiv, 21 Mart, Türkiye, Otomobil, Ekonomi, Güncel

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