Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'ye İhracat Ödülü

Fabrika, ihracatın liderleri sıralamasında geçen yılki yerini koruyarak 2'nci sırada yer aldı.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, gerçekleştirdiği üretim ve ihracat rakamlarıyla ülke ekonomisine katma değer sağlamayı istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından gerçekleştirilen 2018 yılı İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde bir önceki yıla göre ihracat gelirini artıran Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, ilk bin firma içinde 2'nci sıradaki yerini koruyarak ödülün sahibi oldu. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO'su Toshihiko Kudo, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. 2018 yılında ürettiği 260 bin 300 adetlik otomobil üretiminin 235 binini ihraç eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 4.6 milyar dolar değerinde ihracat geliri elde etti.

Geçtiğimiz Ocak ayında 2019 yılına hızlı bir giriş yapan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 260 milyon dolar ek yatırımla hibrit versiyona sahip Yeni Corolla Sedan'ın üretimine başladı. Sakarya'daki üretim tesisini C-HR modeliyle birlikte hibrit üssü haline getiren 12'nci nesil Toyota Corolla Sedan ile, Toyota'nın Türkiye'ye yaptığı doğrudan yatırım tutarı 2.6 milyar doların üzerine çıktı. Yeni Corolla Sedan ile birlikte Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin dünya çapındaki ihracat noktaları 100 ülkeden 150'ye ulaştı.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye ayrıca, 281 bin adetlik kapasitesiyle Toyota'nın Avrupa'daki en yüksek üretim hacmine sahip fabrikası konumunda bulunuyor. C-HR modeliyle birlikte Japonya dışında ilk Toyota Yeni Global Platformu (TNGA) modeli üreten fabrika olma unvanına sahip fabrika, 3 vardiyalı üretim sisteminde 5 binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyor.