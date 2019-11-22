Haberler » Güncel » Toyota 'Özel Olimpiyatlar'a sponsor oldu - Haber

Toyota "Özel Olimpiyatlar"a sponsor oldu

Toyota, zihinsel engelli insanlara karşı ayrımcılığa son vermeyi amaçlayan ve onları topluma kazandırmak adına dünya çapında spor, sağlık, eğitim ve liderlik programlarına imza atan "Özel Olimpiyatlar" organizasyona sponsor oldu.

22.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:56Toyota
Toyota, zihinsel engelli insanlara karşı ayrımcılığa son vermeyi amaçlayan ve onları topluma kazandırmak adına dünya çapında , sağlık, eğitim ve liderlik programlarına imza atan "Özel Olimpiyatlar" organizasyona sponsor oldu.
Toyota açıklamasına göre, şirket bu amaçla, 2020 yılından başlamak üzere 3 yıllık sponsorluk anlaşmasına imza attı. Bu sponsorlukla Toyota, fiziksel ve zihinsel engelleri olan çocuklar ve yetişkinler için 'da ve 'da binlerce spor organizasyonunun destekçisi olacak.

"Toyota, mobilitenin, otomobillerin ötesine geçtiğine inanıyor"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Avrupa Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Johan van Zyl, Özel Olimpiyatlar ile olan sponsorluklarının, olimpiyat ve paralimpik hareketiyle başlatılan "İmkansızı Başar" kampanyasıyla daha da genişlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Toyota, mobilitenin, otomobillerin ötesine geçtiğine inanıyor. Bu, zorlukları aşmak, hayalleri gerçeğe dönüştürmek ve insanlığa hizmet ile ilgili bir durum. Hedefimiz, Özel Olimpiyatlar ile birlikte herkes için hareket özgürlüğü sağlamak. Ayrıca çalışanlarımız ve yetkili satıcı ağımız da bu hareketin içinde gönüllü olarak yer alabilecek ve atletlere destek verebilecek. Böyle bir organizasyonun içinde yer almaktan gurur duyuyoruz."
Öte yandan açıklamadaki bilgilere göre, yetenekleri ne olursa olsun her insanın kabul edildiği ve ayrım yapmadan kapsayıcı bir toplum oluşturma hedefine sahip Özel Olimpiyatlar organizasyonu, 190'dan fazla ülkede altı milyonun üzerinde atlet ve iş ortaklarına sahip. Ayrıca organizasyon, 1 milyonun üzerinde gönüllü tarafından da desteklenirken, Avrupa ve Avrasya'da ise 58 ülkede 500 bin atleti kapsıyor.

Avrasya, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:54 Trump, Katar Emiri ile Taliban'ın serbest bıraktığı rehineleri görüştü
19:54 BM: "Yemen'de hava saldırıları yüzde 80 azaldı"
19:52 Kayınpederini göğsünden bıçaklayan cinayet zanlısı firari damat yakalandı
19:51 Spor kadınlar 'şiddete hayır' demek için futbol maçı yapacak
19:51 Adana iş yerinde çıkan yangında ayakkabılar kül oldu
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
17:43 Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı
17:27 AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap: Türkiye'nin gündeminde değildir
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
22.11.2019 19:54:49