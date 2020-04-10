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Toyota RAV4'ün global satışları 10 milyon adedi aştı

Toyota'nın SUV segmentine adını veren RAV4 modeli dünyada 10 milyon satış adedini aştı.

10.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:02
Toyota RAV4'ün global satışları 10 milyon adedi aştı
Toyota'nın SUV segmentine adını veren RAV4 modeli dünyada 10 milyon satış adedini aştı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1994'ten bu yana beş jenerasyon boyunca kullanıcıların beğenisini toplayan ve dünyanın en çok satan SUV modeli olan RAV4, 2019 yılında da dünyada satış sıralamasında birinci sıraya yerleşmişti.
RAV4 global bir Toyota modeli olarak, ilk tanıtıldığı günden bu yana her nesilde daha da güçlendi.
RAV4 en güçlü pazarı olan Kuzey Amerika'da 2019'da 535 bin adet ile yılda yarım milyondan fazla satış elde ederken, onu 133 bin ile Avrupa ve 127 bin adet ile Çin pazarları izledi.
1994 yılından bu yana ise RAV4'ün Avrupa'da satışları iki milyonu aşarken, 2019'un sonunda tanıtılan beşinci jenerasyon model, 2019'da 130 bin adetlik satışla yıllık rekorunu kırdı.
2020 yılında RAV4 ürün gamına, kablo ile deşarj edilebilen hibrit versiyonu RAV4 Plug-in Hybrid'de katılacak.
Böylece kullanıcılarına sıfır emisyonu ve sıfır yakıt tüketimiyle tamamen elektrikli sürüş açısından daha yüksek bir potansiyel sunacak.
SUV segmenti 2019 yılında global olarak yüzde 0,1 artış ile stabil bir pozisyonda kalırken, dünyanın en çok satan SUV modeli RAV4, yüzde 13,9 artış göstermeyi başardı.
RAV4, 2019 yılında 947 bin 919 adetlik satış elde etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa, Ekonomi
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Ekonomi Manşet

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