27.06.2019 15:55
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Toyota-SoftBank sürücüsüz araç girişimine beş şirket katıldı

Toyota-SoftBank sürücüsüz araç girişimine beş şirket katıldı

– Japonya merkezli araç üreticileri Mazda Motor, Suzuki Motor, Subaru, Daihatsu Motor ve Isuzu Motor, Toyota ve SoftBank'ın ortak sürücüsüz araç girişimi Monet Technologies'e yatırım yapacak.

Japonya merkezli araç üreticileri Mazda Motor, Suzuki Motor, Subaru , Daihatsu Motor ve Isuzu Motor, Toyota ve SoftBank'ın ortak sürücüsüz araç girişimi Monet Technologies'e yatırım yapacak.
Nikkei Asian'da yer alan habere göre Honda Motor ve Hino Motors Monet'ye yüzde 10 hisse senedi değerinde yatırım yaptı. Söz konusu yeni beş şirketin de Monet'de hisseleri olacağı belirtilirken, SoftBank ve Toyota'nın şirketin toplam yüzde 80'ine sahip olduğu vurgulandı.
Habere göre, başlangıçta Japonya'daki sürücüsüz araçlarla talep karşılığında hizmet verecek olan Monet'nin gelecek dönemlerde Asya ve deniz aşırı piyasalara da açılmak istediği belirtilirken, talep karşılığında araç piyasasının genişlemesiyle yabancı şirketlerin de konsorsiyuma katılabileceği söylendi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Mazda , Japonya , Ekonomi

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