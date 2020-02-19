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Toyota Startup Ödülleri'nin finalistleri açıklandı

Toyota, düzenlediği Startup Ödülleri'nin finalistlerini duyurdu.

19.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:50Toyota Startup Ödülleri'nin finalistleri açıklandı
Toyota, düzenlediği Startup Ödülleri'nin finalistlerini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın "Herkes İçin Hareket Özgürlüğü" konseptine uygun olarak düzenlenen "Toyota Startup Ödülleri" için aralarında 'nin de bulunduğu 45'ten fazla ülkeden 195 start-up başvurusu yapıldı.
Bu başvurular arasından Toyota Motor Europe (TME) ve iş okulu ISDI ile birlikte oluşturulan uzman jüri, 8 startup projesini finalde yarışmaya değer buldu.
Dünya çapında yapılan bu yarışma ile insanların daha özgürce hareket etmelerini ve günlük yaşamlarını kolaylaştıracak yenilikçi çözümler sunan şirketler hedeflendi.
Toyota, 8 finalistin mobilite çözümlerini sergilemesi amacıyla 25 Şubat'ta 'da özel bir organizasyon düzenleyecek. Finalistler burada yatırımcılar, medya ve yöneticilerden oluşan katılımcılara çalışmalarını gösterme fırsatı da bulacak.
8 finalist, Barselona'da son bir saha yarışmasına girecek ve jürinin değerlendirmesiyle aralarından 3 startup belirlenecek. Finale kalan 8 startup arasından seçilecek son 3 girişim, ISDI tarafından desteklenen Toyota Hızlandırıcı Programı'na geçişle ödüllendirilecek.
Sorunlara çözüm üreten startup'lar
Finale kalan 8 startup arasında; görme ve duyma engelli olanlara yenilikçi çözümler sunan 4blind, fiziksel sağlık sorunları olanlar için insanların hareketliliğini artıran hafif ve satın alınabilir teknolojiler geliştiren ABLE Human Motion ve sosyal destek robotu geliştiren Loro bulunuyor.
Ayrıca; insanların daha kolay hareket etmesini sağlayan kıyafet geliştiren MotorSkins, az-orta gelirli ülkelere rehabilitasyon sağlayan ProsFit, görme engelli insanlara yapay zeka teknolojisiyle çalışan EyeGuide ile yardımcı olan Seamless Vision, engelli insanları topluluklarını güvenle keşfetmeleri için cesaretlendiren SociAbility ve tekerlekli sandalyeli araç kiralama sitesi Wheeliz de finale kalan startup'lar arasında yer alıyor.

Barselona, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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