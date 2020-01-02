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Toyota Supra fanları Vegas'ta toplandı

Toyota'nın ikonik spor otomobili "Supra"nın fanları, Las Vegas'ta bir araya geldi.

02.01.2020 20:50 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:50 Toyota Supra fanları Vegas'ta toplandı
Toyota'nın ikonik otomobili "Supra"nın fanları, Las Vegas'ta bir araya geldi.
Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, her yıl olduğu gibi bu yıl da en etkileyici organizasyonlardan biri Las Vegas'ta SIV (Supras in Vegas) tarafından gerçekleştirildi. Organizasyon 2011'de sadece 20 araç ile başlarken her geçen sene büyüyerek kısa zamanda ortalama 200 eşsiz Supra ile yapılan büyük bir eğlenceye dönüştü.
Toyota Supra modelleriyle gerçekleştirilen 3 günlük etkinliğe, Amerika'nın yanı sıra Kanada, Almanya ve Japonya'dan birçok otomobil tutkunu katıldı.
Etkinlikte bu yıl yeni modellerin yanı sıra artık birer modern klasik haline gelen önceki jenerasyon Supra modelleri de yer aldı. Organizasyonda, belirlenen rotalar tamamlandıktan sonra en iyi motor, en yüksek beygir gücü, her jenerasyonun en iyi otomobilleri, en fazla kilometre yapmış Supra gibi kategorilerde ödüller verildi.

Las Vegas, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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