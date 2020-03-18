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Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı

Ford Otosan'ın koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durdurma kararının ardından Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye de aynı kararı aldı. Şirket, Sakarya fabrikasında 21 Mart-5 Nisan tarihleri arasında üretimi durduracak.

18.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:08

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye , Sağlık Bakanlığı'nın kamuoyuna duyurduğu koronavirüsün yayılmaması yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda, iş ve toplumsal sağlığı desteklemek amacıyla önemli tedbirler aldı. Bu kapsamda şirket, çalışanlarının sağlığını güvence altına alma konusunda en üst düzeyde hassasiyet göstererek 21 Mart-5 Nisan tarihleri arasında 2 hafta süreyle üretime ara verecek.

ÜRETİM FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMEYİ HEDEFLİYOR

Önceki yıllarda sergilediği üretim ve ihracat performansını arttırmayı hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, belirtilen süre sonunda oluşacak durumu gözden geçirerek üretim faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflediğini bildirdi.

FORD OTOSAN DA ÜRETİMİ DURDURMA KARARI ALDI

Dün de Ford Otosan Gölcük'teki fabrikasında koronavirüs nedeniyle üretime ara vereceğini açıklamıştı. Ford, 30 Mart- 4 Nisan tarihleri arasında çalışmayacak. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Yurt dışındaki üretim tesislerinde oluşan kesintiler nedeniyle üretim takvimimizde değişiklik yapılması gereksinimi doğmuştur. Bu kapsamda 30.03.2020 – 04.04.2020 tarihleri arasında Kocaeli Gölcük fabrikamızda üretime ara verilecektir."

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Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı
Etiketler : Toyota Otomotiv, Koronavirüs, 21 Mart, Türkiye, Ekonomi

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