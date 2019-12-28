Toyota Türkiye, yerli otomobil paylaşımıyla gönülleri fethetti

Türkiye 60 yıl sonra büyük bir atağa kalkarak yerli otomobilini tanıttı. Tüm dünyada büyük ses getiren Türkiye'nin yerli otomobiline, Japon otomotiv devi Toyota da kayıtsız kalmadı. Toyota Türkiye, resmi Twitter sayfasından bir mesaj yayınlayarak gönülleri fethetti.

"ARAMIZA HOŞ GELDİN"

Toyota Türkiye'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu yolda emeği geçenlere teşekkürler. Türkiye'nin otomobili aramıza hoş geldin!" ifadeleri kullanıldı.

SOSYAL MEDYAYI MEST ETTİ

Toyota Türkiye'nin yaptığı paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını da mest etti. Bir çok kullanıcı yapılan ince hareketten dolayı, memnuniyetini dile getirdi.

İşte sosyal medyada yer alan bazı yorumlar: