Toyota ve BYD Elektrikli Otomobil Üretimi için Güçlerini Birleştirdi

Kaynak: Tamindir

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden birisi olan Toyota ile Çin merkezli otomobil üreticisi BYD, tamamen elektrikli araç üretimi için güçlerini birleştirdi ve yeni bir şirket kurdu. Geçtiğimiz yıl tamamen elektrikli araç üretimi için iki firma bir anlaşma gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz günlerde, gerçekleştirilen anlaşmanın hayata geçtiği ve şirketin kurulduğu belirtildi.BYD Toyota Ev Technology Co. Ltd. (BTET) adlı yeni şirketin önümüzdeki aylarda aktif olarak faaliyete başlayacağı belirtildi. Şirket, elektrikli araçların araştırılması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması amacıyla kuruldu. Yeni şirketin %50-50 öz kaynak iştirakiyle kurulduğu belirtilirken, şirket başkanı olarak Toyota'dan Hirohisa Kishi'nin, CEO olarak ise BYD'den Zhao Binggen'in görevlendirildiği ifade edildi.Çin'de Oluşan Çevre Sorunlarının Çözümüne de Katkı Sağlanması HedefleniyorOrtalama 300 kişilik bir ekibe sahip olması planlanan BYD Toyota Ev Technology Co. Ltd. (BTET) şirketinde, Toyota ve BYD'den eşit sayıda olmak üzere toplam 6 direktör ve 2 denetçinin görev alacağı açıklandı. Şirketin ilk hedefinin Çin'de bulunan kullanıcılar olduğu ifade edildi. Yeni şirket, Çin'de bulunan kullanıcıların ihtiyaçlarını göz önüne alarak elektrikli araçlar konusunda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütecek.Shenzhen'de genel merkezi kurulacak olan yeni BYD Toyota Ev Technology Co. Ltd. (BTET) şirketinin çalışmaları ile birlikte elektrikli araçların geliştirilmesi ve kullanımının arttırılmasıyla Çin'de oluşan çevre sorunlarının çözümüne de katkı sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.