Toyota, Yaris Adventure ile Yepyeni Bir Segment Yarattı

Nisan ayının ilk gününde, otomobil üreticisi Toyota bir araç duyurusu daha gerçekleştirdi. Günün erken saatlerinde Avustralya
pazarı için üstü açık otobüsü HiAce'i tanıtan Japon
şirket, bunun ardından Yaris Adventure'ı tanıttı. Toyota ayrıca aracını bu ay içerisinde gerçekleştirilecek olan 2019 New York
International Auto Show'da (New York Uluslararası Otomobil Fuarı) halka açacak.
İki kapılı küçük pikap, küçük araçlarda Toyota'yı sırtlayacak olan otomobil olacak. Toyota, yeni yarattıkları ve küçük pikap segmenti olarak adlandırdıkları bu seviye araçların daha önce hiç var olmadığını çünkü "hiç kimsenin ihtiyacı olduğunun farkında olmadığına" inandıklarını söyledi.
Marka, aracın sadece iki kişilik olması ve öndeki koltuklar haricinde koltuk olmamasına ise "hiç kimsenin arkaya oturmak istemediğini fark ettik" dedi.
Toyota'dan bir kıdemli yönetici araçla ilgili olarak "Toyota, hiç kimsenin geldiğini görmediği bu aracını ilk kez tanıtma konusunda oldukça heyecanlı. Müşterilerimizi sürekli dinliyoruz ve bunu pazara yansıtıyoruz. Bu araç için ise pazarı suçluyoruz çünkü daha önce hiçbir müşterimiz böyle bir şey istememişti" dedi.
135 kg'lık kasaya sahip olacak olan yeni Yaris, yeni yaratılan bir segment olan küçük pikaplara öncülük edecek. Ayrıca 103 beygir gücüne sahip olacak olan aracın, 1,5 litre dört silindirli motorundan ise 152 Nm'lik torka sahip olacak.
Aydın Doğan Vakfı, Teknoloji
Kaynak: WebTekno