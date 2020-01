Toyota, yeni GR Yaris performans modelini geliştirdi

Toyota, Dünya Ralli Şampiyonası'nda elde ettiği şampiyonluk deneyiminin ışığında yeni GR Yaris performans modelini geliştirdi.

Şirket açıklamasına göre, Toyota'nın yeni performans aracı, ilk kez 2020 Tokyo Auto Salon'da sergilendi. Yarış takımı Toyota GAZOO Racing ile birlikte daha iyi ve daha eğlenceli yol otomobilleri hedefiyle geliştirilen GR Yaris, yeni Yaris ürün gamının en üstünde yer alacak.

Toyota'nın WRC'deki partneri Tommi Makinen Racing'in tasarım ve mühendislik yeteneklerinden de faydalanan GR Yaris, 261 HP ve 360 Nm tork üreten üç silindirli 1.6 litrelik turbo motora sahip. GR Supra'nın ardından Toyota'nın ikinci global GR modeli olacak GR Yaris, 2020'nin ikinci yarısında yollara çıkacak.

Her açıdan performans odaklı

Açıklamaya göre, yeni GR Yaris her açıdan performansa odaklanarak geliştirildi. Tamamen yeni platform ve motora sahip araçta, aynı zamanda yeni süspansiyonlar, aerodinamik tasarım ile yeni GR-FOUR isimli sürekli dört çeker sistem bulunuyor.

Toyota ve Tommi Makinen Racing, GR Yaris'i geliştirirken aerodinamik ve ağırlık dağılımı ile birlikte aracı mümkün olduğunca hafif tutmak üzerine çalıştılar. Sonuç olarak en iyi performans ve en eğlenceli sürüş karakteri elde edildi.

Daha alçak tavan çizgisi aracın aerodinamisini iyileştirirken yeni 1.6 litre turbo motorun aracın merkezine doğru yerleştirilmesi ve akünün bagaja konumlandırılması gibi detaylar, GR Yaris'in daha iyi yol tutuşa ve dengeye sahip olmasını sağladı. Üç kapılı gövdesi ise karbon fiber polimer ve alüminyum dahil olmak üzere hafif materyallerden yapıldı. GR Yaris'in performansı ise geliştirme aşamasında profesyonel yarış ve ralli pilotları tarafından test edildi.

Tamamen yeni 1.6 litre turbo motor ile yüksek performans

GR Yaris'in tamamen yeni üç silindirli turbo beslemeli motoru, maksimum oranda performans vermek adına motorsporları teknolojilerinden faydalanarak geliştirildi. 1,618 cm3 hacimli motor 261 HP güç ve 360 Nm tork üretiyor. Kompakt ve hafif DOHC 12 supaplı tek salyangozlu turbo ünite, yüksek torklarla baş edebilecek şekilde geliştirilen altı ileri manuel şanzımanla eşleştirildi.

Alüminyum kaput, bagaj kapağı ve kapılara sahip GR Yaris olarak, C segmenti performansı sunarken 1,280 kg ağırlığıyla B segmenti sınırlarında kalmayı başarıyor. Kilogram başına 4.9 HP güç/ağırlık oranıyla 100 km/s hızlanmasını 5.5 saniyede tamamlayan GR Yaris'in maksimum hızı elektronik olarak 230 km/s ile sınırlandırıldı.

GR Yaris'in performansı yeni GR-FOUR dört çeker sürüş sistemiyle destekleniyor. Sistem hafif olmasının yanı sıra her bir tekerleğe iletilen gücü optimize edecek şekilde ayarlandı. GR-FOUR sürüş sistemi, ön/arka tork dağılımı tamamen öne veya tamamen arkaya aktarabilecek özelliklere de sahip.

Opsiyonel Pist Paketi'yle ekstra performans

GR Yaris kullanıcıları, daha fazla performans için opsiyonel olarak sunulacak Pist Paketi'ni de satın alabilecekler. Bu paketle birlikte ön ve arka aksta Torsen sınırlı kaydırmalı diferansiyel, performans odaklı süspansiyon ve 18 inç alaşım jantlar geliyor. Torsen diferansiyel, sağ ve soldaki tekerlekleri de ayırarak daha doğal araç kontrolü sağlıyor.

GR Yaris aynı zamanda yeni Yaris WRC yarış aracının resmi homologe versiyonu olarak da öne çıkıyor. Bu sayede yerel rallilerde yarışmak üzere kullanıcıların tüm beklentilerini karşılayacak özellikleriyle öne çıkıyor.

Kaynak: AA