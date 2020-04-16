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Toyota yeni teknolojileriyle sağlıklı geleceğe katkı sunuyor

İnsan hayatını kolaylaştıracak teknolojileri tanıtan Toyota, daha çevreci ve daha sağlıklı yaşam alanları oluşturarak herkese hareket özgürlüğü sağlamayı amaçlıyor.

16.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:52
Toyota yeni teknolojileriyle sağlıklı geleceğe katkı sunuyor
İnsan hayatını kolaylaştıracak teknolojileri tanıtan Toyota, daha çevreci ve daha sağlıklı yaşam alanları oluşturarak herkese hareket özgürlüğü sağlamayı amaçlıyor.

Toyota açıklamasına göre, son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, mevcut sağlık çözümlerinin aksamadan sürdürülebilmesi adına teknoloji ve kullanımının ne kadar kritik olduğunun önemini bir kez daha ortaya koydu.
Toyota, temiz ve sürdürülebilir gelecek için teknolojiler üretmeye devam ediyor. İnsan hayatını kolaylaştıracak teknolojileri tanıtan şirket, daha çevreci ve daha sağlıklı yaşam alanları oluşturarak herkese hareket özgürlüğü sağlamayı amaçlıyor.
Toyota'nın çeşitli fuarlarda sergilediği asistan robotlar ve yürüme araçlarının yanı sıra fonksiyonel mobilite araçları ise güvenli bir geleceğe yönelik gündeme gelmeye devam ediyor. Şirketin geliştirdiği ve geleceğin hareket serbestisini temsil eden E-Care Konsept Aracı, sağlık hizmetlerini hızlandırıp ileri bir botuya taşırken, aynı zamanda daha güvenli ve risksiz bir ulaşım sunuyor.
E-Care ile geleceğin tıbbi muayenesinden örnekler veren Toyota, sunduğu otonom araç hizmetiyle birlikte hastaların sorunsuz ve hızlı bir şekilde istenen yere taşınmasını sağlıyor. Bununla birlikte yoldayken doktor ile iletişim kurma şansı veren teknoloji, hastanın tıbbi muayenesinin dahi uzaktan yapılabilmesine imkan tanıyor.

Aracın geliş saatini, evde bekleyen hastaya bildiren otonom araç, aynı zamanda hastanın ailesine de ulaşım detayları ve hastanın sağlık sonuçları hakkında bilgilendirme yapıyor. Sahip olduğu tıbbi tanı konseptleriyle birlikte hastanın çeşitli değerlerini uzaktan doktora iletebiliyor. Toyota'nın geleceği yansıtan E-Care konsepti, koronavirüs gibi salgınların olduğu dönemlerde dahi, büyük önem taşıyan sağlık hizmetlerinin aksamamasını amaçlayarak geleceğin teknolojisine katkı sunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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