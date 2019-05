Toyzz shop oyuncakları OPET Ultramarket'lerde

Kaynak: AA

İSTANBUL(AA) - OPET, oyuncak kategorisinde Toyzz Shop ile iş birliği yaptı.OPET'ten yapılan açıklamaya göre, OPET, akaryakıt istasyonlarını günün her saatinde her türlü ihtiyacın karşılanabileceği yaşam alanları haline getirme hedefiyle hayata geçirdiği Ultramarket'leri yeni markalarla zenginleştirmeye devam ediyor.Akaryakıt istasyonlarında araçların her türlü ihtiyacının yanı sıra müşterilerine de alternatif hizmetler sunan OPET, yoğun trafikte ya da yolculuk sırasında tazelenme, yenilenme ve her türlü ihtiyacın karşılanacağı uğrak noktası olarak geliştirdiği Ultramarket ürün gruplarına şimdi de oyuncakta Toyzz Shop'u ekliyor.Gıdadan kişisel bakıma, teknolojiden oyuncağa, ev gereçlerinden oto aksesuarına kadar pek çok farklı kategoride ürüne yer veren Ultramarket'lerde "in bakery by Divan", " Koçtaş ", " Starbucks on the go", " Lipton ", "Dardanel Mister No", "Rossmann", "Automix" ve "TTec" gibi alanının öncüsü tanınmış markalara yer veren OPET, zamanla yarışan günümüz tüketicisine, ihtiyaçlarını tek çatı altında, uygun fiyata ve taze, temiz, kaliteli bir şekilde sunuyor.10 kategoride binden fazla ürünün yer aldığı perakende zinciri Ultramarket'leri bayi ve müşterilerinden aldığı geri dönüşler doğrultusunda geliştiren OPET, bu kapsamda oyuncak kategorisinde ise Toyzz Shop ile iş birliği yaptı.Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, yıl sonuna kadar 100'e yakın istasyonu birer perakende noktasına dönüştürmeyi planladıklarını belirterek, şunları kaydetti:"2019 yılı içinde Antalya İzmit gibi Türkiye 'nin her bölgesindeki istasyonlarımızda hızla bu değişimi gözlemleyeceğiz. Akaryakıt istasyonlarımızda, araçların her türlü ihtiyacının yanı sıra müşterilerimize de alternatif hizmetler sunuyoruz. Ultramarket ile sunduğumuz ürünlerin kalitesini geliştirdik, ürün çeşitliliğini artırdık ve istasyonlarımızı müşterilerimiz için keyifli vakit geçirebilecekleri birer yaşam alanı haline getirmeyi hedefledik. Ürün ailemizi büyütmeye Türkiye'nin önde gelen markaları ile iş birlikleri yapmaya devam ediyoruz. Toyzz Shop ile iş birliği yaparak kaliteye olan bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz."Toyzz Shop İş Geliştirme Direktörü Mehmet Şenol Bilican da "Türkiye genelinde şehir içi, kara yolları, marina AVM'leri ve hava alanlarında yaygın mağaza ağımıza ek olarak OPET ile gerçekleştirdiğimiz 'Toyzz Shop Yolda' konsepti ile de misyonumuzla paralel bir iş gerçekleştirdik. 'Toyzz Shop Yolda' sayesinde 365 gün 7/24 kesintisiz olarak çocuklara ulaşabilecek ve oyuncak ile mutlu olan ve mutlu eden herkesin oyuncakçısı olarak vizyonumuzu gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Buna ek olarak, OPET Ultramarket'lerin giderek daha da yaygınlaşması ile biz de yakın zamanda tüm Türkiye'de olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Türkiye