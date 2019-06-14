14.06.2019 12:07
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Toz alerjisi bulunan Ülkü'ye karnesini evinde Vali Ayhan verdi

Toz alerjisi bulunan Ülkü

SİVAS Valisi Salih Ayhan, toz alerjisi nedeniyle evde eğitim gören Ülkü Albayrak'ın (11), karnesini bizzat götürüp, teslim etti.

SİVAS Valisi Salih Ayhan, toz alerjisi nedeniyle evde eğitim gören Ülkü Albayrak'ın (11), karnesini bizzat götürüp, teslim etti.
Sivas'ta 118 bin öğrenci karnelerini alıp, uzun tatile başladı. Sivas Valisi Salih Ayhan da Halide Edip Adıvar Anaokulu ile Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenlerine katıldı.
Vali Ayhan'a, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile şube müdürleri ve öğretmenler eşlik etti.
İlk olarak Halide Edip Adıvar Anaokulu'na giden Vali Ayhan, sınıfları gezerek, minik öğrencilerin karnelerini verdi. Ardından Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu'na geçti. Burada da karne dağıtan Vali Ayhan, öğrencilere kitap hediye etti. Vali Salih Ayhan, "Okulun ismi çok güzel, böyle bir kişinin, bir kimliğin isminde okumak herkese nasip olmaz. Muhsin Yazıcıoğlu gibi bir yiğit, onun ismini taşıdığı okulda eğitim görüyorsunuz. Böyle kimlikli okulların isimleri de çok anlamlı olur" diye konuştu.
KARNESİNİ EVİNDE ALDI
Vali Ayhan, daha sonra da toz alerjisi nedeniyle evde eğitim gören Muzaffer Sarısözen Ortokulu 5'inci sınıf öğrencisi Ülkü Albayrak'a karnesini götürdü. Anne Özlem Albayrak tarafından .
karşılanan Vali Ayhan, küçük kız ile bir süre sohbet etti. Ülkü Albayrak'ın sosyal medya üzerinden kensisine mesaj attığını belirten Ayhan, "Mesajına duyarsız kalmadım. Senin mutluluğuna mutluluk kattıysak ne mutlu bize, öğretmenlerimize teşekkür ederim" dedi. Küçük kız da Vali Ayhan'a teşekkür etti.


- Sivas
Kaynak: DHA
Muhsin Yazıcıoğlu, Salih Ayhan, Sivas, Güncel

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