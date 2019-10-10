Toz maskeli hırsızlık şüphelisi kardeşler yakalandı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, yüzlerini toz maskesiyle kapatıp, otomobilin camını kırdıktan sonra içinde 130 bin TL para olan çantayı çalarak kaçan 2 kardeş yakalandı. Baskında H.P., evinin çatısına çıkarak intihara kalkışırken, polis tarafından ikna edildi. 2 kardeşin anneleri A.P.'nin ise 91 suçtan 53 yıl hapis ve 38 bin lira kesinleşmiş para cezası olduğu ortaya çıktı.

Olay, 30 Eylül günü Bağlarbaşı Mahallesi Ali Arıcan Caddesi'nde meydana geldi. Para yatırmak için bankaya giden kişiyi takip eden şüpheliler cipten inerek, yol kenarında park halinde bulunan otomobilin camını kırdı. Otomobilden, içinde 130 bin TL bulunan çantayı çalan 2 kişi, cipe binerek olay yerinden uzaklaştı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olay anı kayıtları ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Hırsızlık olayında kullanılan cipin plakasından yola çıkan polis, şüphelilerin daha önceden İstanbul ve Kocaeli'de 18 farklı suçlardan aranan H.P. (29) ve kardeşi B.P. (16) olduğunu belirledi. Polis , şüphelilerden B.P.'yi İstanbul'da ticari takside yakalayarak gözaltına alırken, H.P.'nin ise İstanbul Pendik'teki evine baskın düzenledi. Evin kapısında polis ekiplerini gören H.P., evin çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Polisin ikna ettiği H.P., gözaltına alındı. H.P. ve B.P. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

ANNE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelilerin evde bulunan anneleri A.P.'nin (49), 91 suçtan 53 yıl hapis ve 38 bin lira kesinleşmiş para cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan A.P., işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyeti'ne teslim edildi. Anne A.P., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Evde yapılan aramalarda ele geçirilen hırsızlık olaylarında kullanılan çeşitli malzemelere polis tarafından el konuldu.

- Kocaeli